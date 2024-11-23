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НОВОСТИ

Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было широко известно ранее

17:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработки новейших российских вооружений ведутся без огласки, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Таким образом он ответил на вопрос, почему не было ранее известно о разработке ракеты «Орешник».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — заявил представитель Кремля.

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