18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении до 360 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово. <…> За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.