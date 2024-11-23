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НОВОСТИ

Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей

19:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет некоторым участникам специальной военной операции (СВО) и их супругам списать просроченные кредиты до 10 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также их супругов.

Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн рублей.

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