ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области РФ — Reuters

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев потерял контроль более чем над 40% занятых ранее Вооруженными силами Украины территорий в Курской области РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. <…> Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — заявил собеседник агентства.