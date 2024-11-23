ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области РФ — Reuters
20:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев потерял контроль более чем над 40% занятых ранее Вооруженными силами Украины территорий в Курской области РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. <…> Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — заявил собеседник агентства.
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