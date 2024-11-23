0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области РФ — Reuters

20:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев потерял контроль более чем над 40% занятых ранее Вооруженными силами Украины территорий в Курской области РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. <…> Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — заявил собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:55 23.11.2024
Выставка Третьяковской галереи на ВДНХ будет работать до сентября 2025 года — Сергунина
0
72
19:30 23.11.2024
Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей
0
138
19:00 23.11.2024
Китай обходит США и ЕС в гонке за мировое первенство в климатической политике — Politico
0
196
18:30 23.11.2024
Глава МИД Турции не исключает вывода войск США из Сирии при Трампе
0
241
18:00 23.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 360 человек — МО РФ
0
282
17:30 23.11.2024
Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было широко известно ранее
0
365
17:00 23.11.2024
Европе грозит новый газовый кризис, цены в 2024 году выросли на 45% — Bloomberg
0
395
16:00 23.11.2024
Ракетную программу Украины тормозит нехватка финансирования и мощностей — WSJ
0
430
15:00 23.11.2024
В Минобороны РФ сообщили об ударах по военным аэродромам Украины
0
574
14:00 23.11.2024
Европейцы мерзнут без российского газа, указал Медведев
0
621

Возврат к списку