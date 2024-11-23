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Выставка Третьяковской галереи на ВДНХ будет работать до сентября 2025 года — Сергунина

19:55 23.11.2024

На ВДНХ в реконструированном павильоне № 1 «Центральный» начала работать выставка Третьяковской галереи, которая посвящена отечественному искусству XХ — XXI веков. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, эта экспозиция будет открыта до сентября 2025 года. 

«Москвичи и туристы смогут познакомиться с работами советских классиков и современных авторов, - отмечает заммэра. - В экспозицию вошло больше 30 произведений — картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. Их разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тыс. квадратных метров».

Первый зал представляет гостям известные картины, переосмысленные современными художниками, которые переработали сюжеты Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича и других мастеров. Во втором зале можно увидеть работы авторов периода СССР (в частности, картины Александра Дейнеки), участвовавших в оформлении павильона «Центральный» в 1950-х годах.

Главным объектом одного из пространств оказался горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Его специально для главного павильона ВДНХ изготовила группа скульпторов во главе с Евгением Вучетичем. Также на выставке можно увидеть видеоинсталляцию «Гимны Московии», которая позволяет получше изучить архитектуру современной столицы РФ. В купольном зале размещена модель статуи Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», а по периметру — работы таких скульпторов, как Иван Шадр и Сарра Лебедева.

Выставка действует с 10:00 до 19:00 со вторника по воскресенье, посетить ее можно по билетам.

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