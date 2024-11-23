Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
20:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Соответствующий документ опубликован.
Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. Документ также запрещает продвигать эти идеи среди детей. Меры по защите несовершеннолетних от такой информации будут принимать органы власти.
Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы не затрагивают «решение женщины отказаться от рождения ребенка». По его словам, речь идет именно о защите подрастающего поколения от деструктивного влияния. Как считает Володин, нужно делать все, чтобы новые поколения граждан «росли ориентированными на традиционные семейные ценности».
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