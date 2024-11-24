Букингемский дворец закрывается на длительный ремонт

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемы гостей в Букингемском дворце, являющемся лондонской резиденцией британских монархов, будут приостановлены с декабря по 2027 год из-за планирующейся реконструкции здания. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, стоимость работ составит около $462 млн. Государственные мероприятия в это время будут проводиться в Виндзорском замке.