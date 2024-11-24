Букингемский дворец закрывается на длительный ремонт
09:15 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приемы гостей в Букингемском дворце, являющемся лондонской резиденцией британских монархов, будут приостановлены с декабря по 2027 год из-за планирующейся реконструкции здания. Об этом сообщила газета The Times.
По ее данным, стоимость работ составит около $462 млн. Государственные мероприятия в это время будут проводиться в Виндзорском замке.
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