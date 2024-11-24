Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском
11:00 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок под Купянском. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — сообщили в силовых структурах.
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