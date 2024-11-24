Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок под Купянском. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — сообщили в силовых структурах.