Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры с акцентом на развитие торговли
16:45 24.11.2024 Источник: Интерфакс
Состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует сайт Кремля.
"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - отмечается в сообщении.
В Кремле добавили, что во время разговора "затронут также ряд международных тем".
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