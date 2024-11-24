0
0
154
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры с акцентом на развитие торговли

16:45 24.11.2024 Источник: Интерфакс

Состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует сайт Кремля.

"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что во время разговора "затронут также ряд международных тем".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 24.11.2024
Япония и США разрабатывают первый совместный план на случай кризиса у Тайваня - СМИ
0
365
11:20 24.11.2024
ЛНР получит от правительства РФ дополнительно свыше 1 млрд руб на поддержку бюджета
0
553
11:00 24.11.2024
Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском
0
738
10:48 24.11.2024
Команда СберСервиса Daddy Bots победила в «Битве роботов – 2024»
0
624
09:20 24.11.2024
В ночь на понедельник 25 ноября температура воздуха в Москве может лпуститься до -6С
0
615
09:15 24.11.2024
Букингемский дворец закрывается на длительный ремонт
0
618
09:10 24.11.2024
Спецслужбы США считают, что китайские хакеры получили доступ к телефонам 150 политиков - CNN
0
640
09:00 24.11.2024
По украинскому кризису "чисто военного решения не будет" - Меркель
0
807
21:00 23.11.2024
Европа не сможет вести против России «войну на истощение» — Залужный
0
1662
20:30 23.11.2024
Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
0
1364

Возврат к списку