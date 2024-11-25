Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионам России, из них 8 — над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Калужской области уничтожено восемь БПЛА, семь над территорией Курской области, пять над территорией Брянской области и три над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.