Британский наемник заявил, что был направлен в Курскую область против своей воли
10:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попавший в плен к российским бойцам британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило его принимать участие во вторжении в Курскую область. Видео есть в распоряжении ТАСС.
«Они [командование ВСУ] забрали паспорт, телефон, сказали, „мужчина, давай“. Я не хотел быть здесь [в Курской области]», — сказал он.
Пленный рассказал, что служил 4 месяца в батальоне рядовым. Полигон, где британец вел подготовку украинских военных, находился в 40 минутах от Кривого Рога около населенного пункта Ингулец. На родине же он служил в 22-м полку связи.
«Вел базовую подготовку по стрельбе, тактике, медицинской эвакуации. Эти навыки получил в британской армии (сухопутных войсках). Служил 4 года в войсках связи. Я проходил 6 месяцев общевойсковой подготовки и 6 месяцев подготовки связиста. Ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, поэтому не забывал общевойсковую подготовку», — отметил он.
Промежуточные пункты дислокации батальона находятся в Краснополье и к северо-западу от него.
НОВОСТИ
- 10:20 25.11.2024
- Не менее 4 человек погибли в Индии, протестуя против проведения осмотра мечети
- 10:05 25.11.2024
- В Германии разрабатывают план расширения сети бомбоубежищ для населения — Bild
- 09:32 25.11.2024
- Спрос на сотрудников в IT-сфере в России вырос на 20% за два года
- 09:20 25.11.2024
- Кабмин РФ не поддержал законопроект о депремировании работников
- 09:05 25.11.2024
- На подлете к Вильнюсскому аэропорту разбился грузовой самолет
- 09:00 25.11.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над регионами России
- 20:10 24.11.2024
- Из Украины в Литву будут вывезены станки и оборудование для производства дронов
- 16:45 24.11.2024
- Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры с акцентом на развитие торговли
- 13:20 24.11.2024
- Япония и США разрабатывают первый совместный план на случай кризиса у Тайваня - СМИ
- 11:20 24.11.2024
- ЛНР получит от правительства РФ дополнительно свыше 1 млрд руб на поддержку бюджета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать