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Британский наемник заявил, что был направлен в Курскую область против своей воли

10:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попавший в плен к российским бойцам британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило его принимать участие во вторжении в Курскую область. Видео есть в распоряжении ТАСС.

«Они [командование ВСУ] забрали паспорт, телефон, сказали, „мужчина, давай“. Я не хотел быть здесь [в Курской области]», — сказал он.

Пленный рассказал, что служил 4 месяца в батальоне рядовым. Полигон, где британец вел подготовку украинских военных, находился в 40 минутах от Кривого Рога около населенного пункта Ингулец. На родине же он служил в 22-м полку связи.

«Вел базовую подготовку по стрельбе, тактике, медицинской эвакуации. Эти навыки получил в британской армии (сухопутных войсках). Служил 4 года в войсках связи. Я проходил 6 месяцев общевойсковой подготовки и 6 месяцев подготовки связиста. Ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, поэтому не забывал общевойсковую подготовку», — отметил он.

Промежуточные пункты дислокации батальона находятся в Краснополье и к северо-западу от него.

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