Путин готов к переговорам по Украине — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не раз подтверждал, что готов обсуждать пути урегулирования украинского конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа намерена уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

«Вы знаете, что [российский] президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — отметил Песков.