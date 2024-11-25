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НОВОСТИ

Путин готов к переговорам по Украине — Песков

12:20 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не раз подтверждал, что готов обсуждать пути урегулирования украинского конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа намерена уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

«Вы знаете, что [российский] президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — отметил Песков.

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