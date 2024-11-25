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Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

14:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, поскольку членство Киева в организации подтолкнуло бы Россию к военным действиям.

«Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент [России Владимир] Путин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна определенно не была настолько подготовленной, какой она была в феврале 2022 года», — сказала Меркель в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Рассуждая о текущей стадии конфликта на Украине, бывший канцлер отметила необходимость «делать все возможное для предотвращения использования ядерного оружия». «К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны поддаваться страху, но мы должны признавать, что Россия является крупнейшей наряду с США ядерной державой в мире», — подчеркнула она.

Меркель также добавила, что в период нахождения у власти стремилась к сотрудничеству с РФ, в том числе в энергетической сфере, поскольку это соответствовало национальным интересам Германии. Она выразила сожаление в связи с тем, что специальная военная операция России на Украине привела к охлаждению отношений Европы с РФ.

Говоря об избранном президенте США Дональде Трампе, Меркель рекомендовала западным лидерам в общении с ним «четко озвучивать свои приоритеты и не бояться» его, поскольку Трамп «может быть очень прямолинейным». «Он очень ясно выражается. И если вы ведете себя также, то между вами возникнет взаимоуважение. Таков мой опыт», — сказала она. Бывший канцлер подчеркнула, что мировые лидеры, которых она хорошо знает, по-прежнему обращаются к ней за советом. При этом Меркель отметила, что сама она не скучает по политике.

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