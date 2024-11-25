Руководство СДПГ решило выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах — ТВ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно решило выдвинуть действующего канцлера Олафа Шольца своим кандидатом на эту должность на предстоящих в стране досрочных выборах в Бундестаг (парламент). Об этом сообщил телеканал NTV.

Заседание правления состоялось в понедельник. Других подробностей пока не приводится.