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НОВОСТИ

В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин

17:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», — отметил Володин.

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