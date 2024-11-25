В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», — отметил Володин.