Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет
19:47 25.11.2024 Источник: Интерфакс
Кофе сорта "Арабика" активно дорожает в понедельник, достигнув максимумов за 13 лет на слабых прогнозах для урожая кофе в Бразилии. Цена фьючерсов на арабику на Нью-йоркской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $3,0575 за фунт.
Тем временем фьючерсы на сорт "Робуста" подскочили на 4,1%, до $5191 за тонну.
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