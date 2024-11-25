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НОВОСТИ

Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет

19:47 25.11.2024 Источник: Интерфакс

Кофе сорта "Арабика" активно дорожает в понедельник, достигнув максимумов за 13 лет на слабых прогнозах для урожая кофе в Бразилии. Цена фьючерсов на арабику на Нью-йоркской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $3,0575 за фунт.

Тем временем фьючерсы на сорт "Робуста" подскочили на 4,1%, до $5191 за тонну.

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