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НОВОСТИ

Все федеральные дела против Трампа Минюст США закрыл

22:30 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, назвав решение «главной победой для верховенства права».

«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», — подчеркнул Чун.

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