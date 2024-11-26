Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщили там.

По данным министерства, над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Крыма, по одному — над территориями Орловской и Воронежской областей.