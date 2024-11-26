Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow несколько недель назад — Bloomberg
09:20 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину впервые за время премьерства Кира Стармера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно их данным, о поставке не было объявлено публично, а также не сообщается точное количество ракет и когда они прибыли на Украину. При этом в публикации отмечается, что ракеты были отправлены до разрешения США и Великобритании на применение дальнобойного высокоточного оружия для нанесения ударов с украинской территории вглубь России.
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