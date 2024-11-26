Трамп обещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая
09:32 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
«Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. <…> 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары», — написал он в понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social, добавив, что у Мексики и Канады есть все возможности, чтобы решить эту давнюю проблему.
Трамп также обещал наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступает в больших масштабах контрабанда наркотиков из КНР.
Как он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, наркотики из Китая направляют в США «в невиданных ранее объемах», в том числе через Мексику. «Пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины сверх любых других дополнительных пошлин на все их многочисленные товары, поступающие в Соединенные Штаты», — подчеркнул Трамп.
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