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НОВОСТИ

ВСУ вывели часть группировки из центра Курахова — силовики

10:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведена из городской застройки в центре Курахова Донецкой Народной Республики к позициям в районе трубного завода. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек. Переброска идет малыми группами к трубному заводу, где противник оборудовал позиции», — сообщили в силовых структурах.

Кроме того, уточнил собеседник агентства, часть группировки пытается выходить через западный выезд из города малыми группами.

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