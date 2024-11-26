ВСУ вывели часть группировки из центра Курахова — силовики

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведена из городской застройки в центре Курахова Донецкой Народной Республики к позициям в районе трубного завода. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек. Переброска идет малыми группами к трубному заводу, где противник оборудовал позиции», — сообщили в силовых структурах.

Кроме того, уточнил собеседник агентства, часть группировки пытается выходить через западный выезд из города малыми группами.