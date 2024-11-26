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Конфликт на Украине вошел в критическую фазу — министр обороны Великобритании

10:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский конфликт вошел в критическую фазу, что требует от членов НАТО укреплять собственную оборону. Об этом глава британского Минобороны Джон Хили заявил журналистам по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — сказал Хили, подчеркнув, что «глобальные угрозы усиливаются». По его словам, европейские министры обсуждали в том числе необходимость увеличивать военные расходы и «брать на себя больше ответственности» за обеспечение безопасности Европы.

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