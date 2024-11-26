Следуя нынешним правилам, Европа не выиграет войну вооружений — французский адмирал
10:20 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа не сможет выиграть современную войну вооружений, если будет следовать нынешним правилам. Это сказал европейскому изданию Politico французский адмирал и верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье.
«Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она сегодня навязала себе», — приводит газета слова Вандье. Как пишет издание, французский адмирал надеется, что саммит НАТО в Гааге в следующем году пошлет ЕС сигнал, если они хотят «продолжать гонку вооружений», то должны «изменить свои правила».
Вандье также отметил, что Европе «придется больше платить». «Те, кто считает, что война с использованием технологий будет дешевле и менее болезненной, обманывают себя», — считает французский адмирал. Траты на оборону в размере 3% от ВВП будут поставлены на повестку дня в течение следующих 18 месяцев, сказал он.
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