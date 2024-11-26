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Путин призвал разведки СНГ не допустить дестабилизации в Содружестве и по соседству

11:20 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструктивное взаимодействие разведслужб стран СНГ особенно необходимо в условиях нынешней геополитической напряженности. Особенно важно не допустить дестабилизации внутри Содружества и в соседних регионах, указал президент РФ Владимир Путин в приветствии 20-у заседанию Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ. Обращение зачитал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно, — обратился глава государства. — Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. А для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности».

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