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В Киеве обещают Трампу энергоресурсы и минералы в обмен на военную помощь — WP

12:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политики и предприниматели в Киеве предпринимают попытки уговорить избранного президента США Дональда Трампа оказать военную помощь Украине в обмен на энергоресурсы и полезные ископаемые страны. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Киеве.

Руководитель «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов пообещал США высокую прибыль от продажи украинских энергоресурсов, пишет издание. Советник Верховной рады по экономическим вопросам Владимир Василюк в беседе с WP отметил, что в руки американцев необходимо отдать украинские полезные ископаемые, в том числе критически важный для современной высокотехнологичной индустрии литий.

«Нам нужно предоставить администрации Трампа и ему самому наиболее полную информацию о логике процесса. Сегодня вы тратите небольшую сумму на поддержку Украины — на оружие и материальную помощь», — приводит газета утверждения Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского.

По данным газеты, украинские политики также заверяют Трампа, что поддержка Украины «полезна для достижения политических целей» республиканца.

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