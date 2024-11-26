Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху — двойные стандарты — Боррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это будет проявлением европейских двойных стандартов. Об этом заявил уходящий 1 декабря на пенсию глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание глав МИД Группы семи (G7).

«Ордер МУС — это не альтернатива, мне это нравится, или мне это не нравится. Это обязательство», — заявил Боррель. Он подчеркнул, что страны ЕС «не могут поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять ордер против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху». «Это будут двойные стандарты, за которые ЕС так часто критикуют в мире», — сказал Боррель.