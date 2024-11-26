Дни здоровья Сбере продлятся до 1 декабря
12:03 26.11.2024
В Сбере 25 ноября стартовали Дни здоровья, которые станут возможностью для клиентов банка уделить дополнительное внимание состоянию своего организма и при этом воспользоваться специальными акциями на сервисы и продукты индустрии здоровья компании.
Для клиентов банка в офисах приготовлены умные тонометры по выгодной цене, они будут стоить 3190 руб., а не 3990 руб. Подобные устройства автоматически передают данные измерений в мобильное приложение «СберЗдоровья». Купившие тонометры клиенты также смогут получить год бесплатного наблюдения со стороны кардиолога. Доктор при выявлении отклонений результатов замеров от нормы свяжется с пациентом и подскажет, какие меры необходимо принять для нормализации состояния.
Также до 1 декабря в Дни здоровья можно получить скидку в 15% на онлайн-консультации врачей «СберЗдоровья». Этот сервис позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также дает возможность получать онлайн-консультации врачей 27 специальностей по записи.
Купившим тонометр или оформившие подписку на сервисы «СберЗдоровья» в отделениях банка клиентам также предоставят в подарок промокод от СБЕР ЕАПТЕКИ. Кроме того, клиенты, ранее не пользовашиеся подпиской «СберПрайм», смогут подключить ее на 60 дней за 1 рубль. Для этого нужно будет совершить покупки на сайте или в мобильном приложении в СБЕР ЕАПТЕКЕ с 25 ноября по 25 декабря на сумму более 3000 руб. Промокод в течение суток придет на электронную почту клиента.
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