ЕС потратил на Украину уже 124 млрд евро, но этого мало, полагает Еврокомиссия

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и его страны-члены уже потратили на поддержку Украины 124 млрд евро, но этого недостаточно, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Евросоюз и его страны уже предоставили Украине помощь, включая военную на 124 млрд евро», — заявил Рейндерс. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставили Украине «все возможные виды вооружений из своих запасов, включая самолеты F-16». «Однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», — признал он, призвав страны ЕС «срочно вновь нарастить помощь».