ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», — сообщили там.