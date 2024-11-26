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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области

13:20 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», — сообщили там.

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