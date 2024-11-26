РФ отвергает варианты замораживания конфликта на Украине по корейскому сценарию — Нарышкин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

«Если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта — по корейскому, по любому другому варианту», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.