РФ отвергает варианты замораживания конфликта на Украине по корейскому сценарию — Нарышкин
13:32 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.
«Если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта — по корейскому, по любому другому варианту», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
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