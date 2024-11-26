Большинство американцев поддерживают прекращение военной помощи США Украине — опрос
14:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум 51% американцев считает, что США не должны больше отправлять оружие или военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov.
Вместе с этим 49% опрошенных поддерживают оказание дальнейшей военной помощи Киеву. Исследование выявило, что, по мнению 79% респондентов, поиск вариантов ограничения помощи Украине должен стать приоритетом для переходной команды избранного президента США Дональда Трампа. При этом порядка 33% полагают, что эта задача должна быть «высокоприоритетной», в то время как 36% считают ее «средней степени приоритетности». Исследование общественного мнения проводилось 19–22 ноября. В нем приняли участие более 2,2 тыс. американцев.
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