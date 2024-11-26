Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей
14:12 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на этот год неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.
«На данный момент в рамках льготной программы „Семейная ипотека“ действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей. Оператор программы „ДОМ.РФ“ распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса, — отмечается в сообщении. — Минфин России и оператор программы „ДОМ.РФ“ проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 трлн рублей».
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