ВС РФ ведут упорные бои с ВСУ на ряде участков фронта в Харьковской области — Ганчев

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ведут тяжелые и упорные бои на нескольких участках фронта в Харьковской области для освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ВГА области Виталий Ганчев.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Копанки в Харьковской области.

«Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжелые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта. Всем бойцам, освобождающим российские земли, очень важно чувствовать нашу с вами поддержку. Победа будет за нами», — написал Ганчев.