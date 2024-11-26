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НОВОСТИ

ВС РФ ведут упорные бои с ВСУ на ряде участков фронта в Харьковской области — Ганчев

14:32 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ведут тяжелые и упорные бои на нескольких участках фронта в Харьковской области для освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ВГА области Виталий Ганчев.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Копанки в Харьковской области.

«Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжелые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта. Всем бойцам, освобождающим российские земли, очень важно чувствовать нашу с вами поддержку. Победа будет за нами», — написал Ганчев.

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