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НОВОСТИ

ГД приняла I чтении проект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

15:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 29 августа Ярославской областной думой.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, наименование Ростов Великий широко известно в «прошлом и настоящем», вошло в историографический и общественный обиход. «Согласно архивным документам и данным исторических исследований в летописных документах, публицистической и научно-справочной литературе город именовался именно „Ростовом Великим“, данное наименование было распространено и в общественном обиходе», — отмечается в документе. Кроме того, предложения о переименовании Ростова неоднократно выдвигались общественностью города, добавили авторы проекта.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, финансирование работ по переименованию города будет осуществляться за счет средств бюджета Ярославской области.

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