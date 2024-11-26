Формат СБ ООН устарел, его работа парализована — Гутерриш

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН устарел в его нынешнем формате, работа органа часто парализована. С такой оценкой выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на церемонии открытия форума «Альянса цивилизаций» ООН в португальском Кашкайше.

«Совет Безопасности [ООН] — устаревшая организация, его работа часто просто парализована», — сказал он, трансляция его выступления велась на сайте организации.