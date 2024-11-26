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НОВОСТИ

Минобороны Турции заявляет, что у США больше нет вопросов по поводу российских комплексов С-400

22:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МО Турции Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России ЗРС С-400.

«В ходе наших последних встреч [с американской стороной] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. Нужен только приказ с нашей стороны, и системы будут направлены в эти районы. Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует министра портал T24.

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