Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане
09:05 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в республике, а также продвижение его как средства межгосударственного и межнационального общения.
«И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — написал он в статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» в день начала государственного визита в Астану.
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