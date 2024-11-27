Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в республике, а также продвижение его как средства межгосударственного и межнационального общения.

«И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — написал он в статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» в день начала государственного визита в Астану.