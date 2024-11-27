ВС Израиля нанесли удары по погранпереходам на сирийско-ливанской границе — SANA

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВС нанесли удары по контрольно-пропускным пунктам на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщило агентство SANA.

По его сведениям, нападениям подверглись по меньшей мере два КПП — Эд-Дабусия (в сирийской провинции Хомс) и Эль-Арида (в сирийской провинции Тартус).