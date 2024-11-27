0
0
101
НОВОСТИ

Байден запросил $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение запасов оружия — Politico

09:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделения $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico.

По словам ее источников в Конгрессе, американские законодатели получили соответствующий запрос 25 ноября. Вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут выделены на «восполнение американских запасов» тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.

По сведениям издания, администрация Байдена рассчитывает, что данные статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств. Он может быть принят в декабре. В публикации данный запрос главы Белого дома называют имеющим «небольшие шансы на успех».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 27.11.2024
Под Великой Новоселкой уничтожены две группы пехоты ВСУ
0
16
09:20 27.11.2024
ВС Израиля нанесли удары по погранпереходам на сирийско-ливанской границе — SANA
0
125
09:05 27.11.2024
Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане
0
181
09:00 27.11.2024
22 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ
0
166
22:00 26.11.2024
Минобороны Турции заявляет, что у США больше нет вопросов по поводу российских комплексов С-400
0
858
21:50 26.11.2024
При Трампе может поменяться состав СМИ на брифингах Белого дома
0
743
21:30 26.11.2024
Турция, вероятно, все же сможет получить от США истребители F-35
0
784
21:02 26.11.2024
Доля госзакупок с одним поставщиком превысила 50% от объема закупок
0
802
20:25 26.11.2024
Италия видит в ордере МУС на арест Нетаньяху сомнения юридического характера
0
809
19:45 26.11.2024
ЦБ РФ: Автокредитование, по предварительным данным, значительно замедлилось
0
794

Возврат к списку