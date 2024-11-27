Байден запросил $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение запасов оружия — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделения $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico.

По словам ее источников в Конгрессе, американские законодатели получили соответствующий запрос 25 ноября. Вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут выделены на «восполнение американских запасов» тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.

По сведениям издания, администрация Байдена рассчитывает, что данные статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств. Он может быть принят в декабре. В публикации данный запрос главы Белого дома называют имеющим «небольшие шансы на успех».