В войнах будущего пилотируемые истребители будут быстро уничтожены - Маск

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Илон Маск высказал мнение, что пилотируемую людьми авиацию в войнах будущего ожидает поражение. Бизнесмен считает, что в перспективе человечество будет использовать преимущественно гиперзвуковые ракеты и беспилотники.

«Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро»,— написал он на странице в соцсети X. "Коммерсантъ"