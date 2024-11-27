В войнах будущего пилотируемые истребители будут быстро уничтожены - Маск
10:20 27.11.2024 Источник: Коммерсант.ru
Илон Маск высказал мнение, что пилотируемую людьми авиацию в войнах будущего ожидает поражение. Бизнесмен считает, что в перспективе человечество будет использовать преимущественно гиперзвуковые ракеты и беспилотники.
«Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро»,— написал он на странице в соцсети X. "Коммерсантъ"
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