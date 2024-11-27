В США стали задумываться, как не дать Еревану сойти с «демократического пути» — СВР РФ
10:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США стал задумываться, как не дать Еревану сойти с так называемого демократического пути. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Американцы задумываются, как не дать Еревану сойти с так называемого демократического пути, выход видят в „укреплении“ действующей в Армении „недостаточно надежной“ вертикали власти своими проверенными клевретами. Таковыми в глобалистских демократизаторских кругах США считают партии „Республика“ Арама Саркисяна, „Во имя республики“ Армана Бабаджаняна, „Европейскую партию Армении“ Тиграна Хзмаляна, „Христианско-демократическую партию“ Левона Шириняна», — отмечается в сообщении.
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