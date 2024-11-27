0
0
86
НОВОСТИ

Замглавы МИД Ирана отправился в Осло, чтобы заложить основу для переговоров с США — СМИ

11:05 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи отправился в Осло для того, чтобы заложить основу для будущих двусторонних переговоров с США. Об этом сообщила газета Farhikhtegan со ссылкой на источник.

По его информации, норвежская сторона выступила с такой инициативой, чтобы подготовить фундамент для будущего прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном. В то же время отмечается, что существуют сомнения относительно того, будут ли действительно созданы условия для проведения двусторонних переговоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 27.11.2024
Два БПЛА сбиты на подлете к Севастополю
0
57
11:00 27.11.2024
Боснийское Сараево возглавило список самых загрязненных городов в мире
0
93
10:32 27.11.2024
В США стали задумываться, как не дать Еревану сойти с «демократического пути» — СВР РФ
0
183
10:20 27.11.2024
В войнах будущего пилотируемые истребители будут быстро уничтожены - Маск
0
209
10:05 27.11.2024
Количество больших панд в дикой природе достигло 1 900
0
219
10:00 27.11.2024
Под Великой Новоселкой уничтожены две группы пехоты ВСУ
0
224
09:32 27.11.2024
Байден запросил $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение запасов оружия — Politico
0
276
09:20 27.11.2024
ВС Израиля нанесли удары по погранпереходам на сирийско-ливанской границе — SANA
0
275
09:05 27.11.2024
Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане
0
323
09:00 27.11.2024
22 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ
0
291

Возврат к списку