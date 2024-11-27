Два БПЛА сбиты на подлете к Севастополю
11:20 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотных летательных аппарата сбиты над морем на подлете к Севастополю. Также в пригороде зафиксировано падение осколков, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
В среду утром в городе объявлялась воздушная тревога. Развожаев ранее сообщал об уничтожении двух воздушных целей, но их тип не уточнялся.
«В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи (поселок городского типа в пригороде Севастополя — прим. ТАСС) над акваторией сбиты два БПЛА. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки (село в пригороде Севастополя — прим. ТАСС) рядом с Качинским шоссе», — написал губернатор.
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