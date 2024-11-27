Два БПЛА сбиты на подлете к Севастополю

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата сбиты над морем на подлете к Севастополю. Также в пригороде зафиксировано падение осколков, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

В среду утром в городе объявлялась воздушная тревога. Развожаев ранее сообщал об уничтожении двух воздушных целей, но их тип не уточнялся.

«В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи (поселок городского типа в пригороде Севастополя — прим. ТАСС) над акваторией сбиты два БПЛА. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки (село в пригороде Севастополя — прим. ТАСС) рядом с Качинским шоссе», — написал губернатор.