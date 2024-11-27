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Путин отметил самобытный талант и удивительное обаяние Галины Польских

11:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 85-летием, отметив ее щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние.

«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых — результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В заключение, президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

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