Путин отметил самобытный талант и удивительное обаяние Галины Польских
11:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с 85-летием, отметив ее щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние.
«Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых — результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
В заключение, президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
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