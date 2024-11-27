КНР надеется, что страны G7 откажутся от геополитических игр — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай надеется на прекращение геополитических игр странами Группы семи (G7) и призывает к внесению практического вклада в единство международного сообщества. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Есть надежда, что страны G7 прекратят заниматься геополитическими играми, откажутся от узкого мышления с нулевой суммой и внесут некоторый практический вклад в единство и сотрудничество международного сообщества», — отметила она.