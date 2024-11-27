В Дагестане задержали двух жителей, планировавших совершить теракт в госучреждении
17:40 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали двух жителей Дагестана, планировавших совершить теракт в одном из государственных учреждений республики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
«По материалам ЦПЭ МВД по Дагестану и УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств) УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2023–2024 годах два местных жителя, в целях дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений республики, пройдя обучение по приобретению знаний, практических учений и навыков изготовления взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности. В июле 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района республики, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, приобретя компоненты для его изготовления, но довести свой умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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