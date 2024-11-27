В Госдепе США подтвердили обмен заключенными с Китаем
18:30 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США подтвердил корреспонденту ТАСС проведение обмена заключенными с КНР.
«Мы рады сообщить об освобождении Марка Суидана, Кая Ли и Джона Льюнга из-под стражи в КНР. Скоро они вернутся домой и воссоединятся со своими семьями впервые за много лет», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.
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