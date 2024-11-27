Иностранные СМИ «безусловно» будут участвовать в ежегодной пресс-конференции Путина - Песков

19:35 Источник: Интерфакс

Представители иностранных СМИ, безусловно, будут участвовать в ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Безусловно, конечно", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли на ежегодной пресс-конференции президента РФ представители иностранных СМИ, несмотря на нынешнее отношение Запада к российским журналистам.