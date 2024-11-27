Разработчики маскировки для эвакуации с поля боя стали лауреатами премии Ростеха
20:01 27.11.2024
Разработчики маскирующих средств для эвакуации раненых с поля боя удостоились корпоративной премии «Человек Ростеха». Эти средства могут доставляться бойцам с помощью беспилотников, сообщили в госкорпорации.
"Прежде всего, это сделано для эвакуации раненых солдат с поля боя, когда они находятся в 200 м, а к ним нельзя подойти. В этом случае можно запустить такое устройство, и оно скроет действия наших войск и спасет жизнь человека", - рассказали в Ростехе.
За звание лауреата премии «Человек Ростеха» боролись несколько сотен сотрудников предприятий госкорпорации, представивших свои достижения в сфере управления, разработки и производства продукции, волонтерской деятельности. Всего было более 400 участников из разных регионов страны.
Награды вручались в 14 номинациях по трем направлениям, отражающим корпоративные ценности Ростеха - "Общее дело", "Забота о людях", "Среда для развития нового", а также в 2 специальных номинациях - "Команда года" и "Топ руководитель".
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