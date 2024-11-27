Решетников: Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами
21:00 27.11.2024 Источник: Интерфакс
Динамика курса рубля на данный момент задана не фундаментальными факторами: торговый баланс РФ крепкий, а эмоции, свойственные валютному рынку, улягутся, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - заявил министр журналистам "на полях" российского-казахстанского саммита в Астане.
Важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, сказал он. "Доля российского рубля и валют дружественных стран во II полугодии 2024 г. достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - заявил Решетников.
"Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - добавил он.
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